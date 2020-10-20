漢神巨蛋購物廣場週年慶如火如荼進行中，除了祭出豐富多樣的獨家優惠商品，為提供消費者更多元的購物體驗，今年於10/20（二）～10/27（二）再度攜手政府觀光旅遊局及台南市府城文化觀光產業協會盛大舉辦「2020台南美食節 台南樂吃GO」活動，邀請台南市長黃偉哲參加剪綵活動。

漢神巨蛋今年是第4年與台南市攜手舉辦台南美食展，歷年來的展售都深受消費者喜愛，此次匯集29家台南經典小吃、伴手禮等優質店家共同參與，打造台南在地美食饗宴，把質樸的人情味、和最單純的美味，原汁原味地與民眾分享。開幕記者會邀請到台南市長黃偉哲參與剪綵並現場推薦台南特色美食，讓民眾一同認識府城的優質物產。

台南府城美食名聞遐邇，小吃豐富多樣，伴手禮更是享譽四方，漢神巨蛋為期8天的「台南樂吃GO!」美食物產展，匯集口碑美食ㄧ次滿足饕客們的胃，其中有多家初登場的臺南特色美食及伴手禮，包含肉粽、虱目魚丸、甜點、豬肉乾、海鮮加工品、關廟麵等一應俱全，還有網路口碑當紅的「手工虱目魚丸」、「台南蝦捲」及知名的「玉井之門芒果乾」等，民眾無須為了美食四處奔走，只要來到漢神巨蛋即可大啖府城美味。展售現場還有童趣摸摸樂等活動，只要當日於物產展單筆消費滿800元可兌換限量扭蛋好禮，眾多台南各地好禮回饋給消費者，數量有限，送完為止。

除了有美食滿足饕客味蕾，漢神巨蛋還有一系列週年慶超值優惠活動，包含即日起～10/21（三）及10/26（一）～10/28（三）的超集購物金活動，單筆消費1,000即可扣超集卡點數200點現抵200元，部分專櫃最高可現抵400元，另外更邀請廣受年輕人喜愛的小米快閃店進駐漢神巨蛋8F，以及搭配三麗鷗明星家族的系列活動，包含週週限定的獨家超集會員禮活動，10/22（四）～10/25（日）推出暖暖恆溫杯墊、10/29（四）～11/1（日）推出少女心造型杯組、11/5（四）～11/8（日）推出雙面潮坐墊，並特別於10/24（六）盛大邀請三麗鷗明星美樂蒂、布丁狗、酷洛米來到南台灣舉辦見面會，結合1F廣場的奇幻樂園大型造景佈置讓民眾拍個夠，10/31（六）還有萬聖節變裝大遊行，以豐富精彩的活動內容，讓民眾感受到最獨特的週年慶消費體驗。

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