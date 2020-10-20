高榮台南分院精神科前主治醫師蘇偉碩指出，萊克多巴胺促動TAAR1的活（毒）性，可能是搖頭丸的250倍。（圖／國會頻道直播畫面／摘自比特王YouTube）

政府擬於明年起開放含萊克多巴胺美豬、30月齡以上美牛進口，日前立法會社福及衛環委員會質詢時，高榮台南分院精神科前主治醫師蘇偉碩表示，萊克多巴胺促動TAAR1的活（毒）性，可能是搖頭丸的250倍。

蘇偉碩12日出席衛環會院會指出，根據先前萊克多巴胺安全評估報告資料中，狗的劑量每公斤體重只有2微克（2ug/kg bw），把它除以安全係數，變0.02微克，已經在儀器檢驗值以下，相當於0檢出，應該叫做不得檢出，「不要用就不會有」。

至於萊克多巴胺的影響，蘇偉碩表示，並非只有心臟的毒性，還有生殖的毒性，養豬的都知道，種豬吃了有萊克多巴胺等有瘦肉精的飼料，就不能當種豬了，培林也是如此，種豬是不可用的，因為它會影響受孕，且果蠅實驗指出可能還會短命，豬肉好像也沒有比較好吃。

蘇偉碩說，TAAR1目前的研究是不清楚的，劑量可能非常小，可能是PPV等級，但實驗結果，果蠅吃10個PPV就會有症狀，雖然人類不是果蠅，但沒有進一步的動物實驗之前要小心。

蘇偉碩進一步指出，TAAR1是很多的毒品，包括安非他命、搖頭丸，老鼠做出來的結果顯示，萊克多巴胺活（毒）性可能是搖頭丸的250倍，不要說是250倍，只要是1/250，都不該讓小朋友接觸。

根據衛福部提供的資料，蘇偉碩指出，以每公斤體重來看，台灣吃最多肉的是3歲到12歲的小朋友，我們沒有權利讓他們冒一個不確定的風險，「沒吃萊克多巴胺真的不會怎麼樣」，而萊克多巴胺的風險評估中，並未針對神經發育毒性的風險進行評估。

美豬爭議 醫：萊劑毒性可能是搖頭丸的250倍

(中時新聞網)