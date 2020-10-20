曜越(3540)受惠於宅經濟，前9月合併營收為39.78億元，年成長30.47%，由於新顯卡帶動電競需求強勁，讓曜越第4季營運看好，曜越表示，第4季營運可望維持第3季高檔水準，受到外資賣超影響，曜越今天股價收低。

曜越產品涵蓋電源供應器(主攻中高階)、散熱(包含水冷)與電競機殼，看好電競市場，曜越以自有品牌Thermaltake搶攻利基型電競玩家，全球新冠肺炎疫情大爆發，遠距生活及電競相關宅經濟需求暢旺，讓曜越業績自5月起展現強勁成長力道，9月合併營收5.26億元，年成長55.79%，累計第3季合併營收為16.44億元，季增17.77%，創下單季歷史新高，累計前9月合併營收為39.78億元，年成長30.47%。

曜越第3季合併營收衝高，連帶獲利也大躍進，曜越自結7月及8月稅前盈餘為1.92億元，稅後盈餘為1.55億元，每股盈餘為2.23元，累計前8月稅後盈餘為3.06億元，每股盈餘為4.55元，由於9月獲利維持高檔，法人預估，曜越第3季每股盈餘有機會挑戰3元。

由於PC相關需求穩定，且新顯卡帶動電競相關產品出貨暢旺，曜越看好第4季營運，曜越表示，將努力讓第4季營運有第3季水準。

(時報資訊)