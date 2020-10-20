台南市企業經理協會舉辦「台南地區傑出經理人」選拔，以表彰企業經理人對國家社會的貢獻，並做為業界依循學習的典範。協會日前公布第22屆得獎名單，其中「企業傑出總經理獎」類別，由香格里拉台南遠東國際大飯店總經理周麗華獨得。

面對新冠肺炎疫情衝擊，香格里拉台南遠東飯店暑期住房率達近85％、超越去年同期，餐飲亦迭有新作、屢獲國內外大獎，足見周麗華帶領團隊以創意思維開發創新產品突破困境，並善盡企業社會責任，保障員工安心就業，共同致力飯店的永續經營。

香格里拉酒店集團去年8月任命周麗華擔任香格里拉台南遠東飯店總經理，為首位擔任國際五星連鎖旅館的台籍女性總經理。上任後推動「食當季吃在地」和「專業人才培育」計畫，率領團隊廣納台南豐饒物產資源、採購在地食材原料，為節能減碳和回饋地方貢獻心力。

周麗華以多年遊歷海外的求學和工作經驗，以身作則鼓勵同仁創新求變，在專業領域發光發熱，凝聚向心力和團隊精神，除了在去年底的世界巧克力決賽中勇奪銀牌，獲得台南市長頒發「台南之光」肯定，今年亦在不同主題的全國糕點評比中多次奪冠。

面對疫情使國內餐旅業面臨嚴峻挑戰，周麗華感謝同仁仍提供來客一貫的頂級服務，並與團隊快速因應變局，以有別傳統的行銷策略有效帶動營收表現，創造話題並提升企業形象。未來將持續透過精緻化、客製化、在地化區隔市場，提供賓客超預期的全方位體驗。

(時報資訊)