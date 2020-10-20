新冠疫情的擔憂，以及對於大西洋兩岸的政治環境皆感不安，歐股早盤先跌後升；另一方面，瑞銀和利潔時(Reckitt Benckiser)的優異財報突顯了新冠疫情反而能協助企業業績表現。

周二泛歐Stoxx 600指數早盤上漲0.67點或+0.19%，為367.48點。

美國財政刺激的協商進程似乎又見減弱。歐盟表達願意復談的意願，然而未見立場軟化；英國首相辦公室維持強硬言詞，談判代表則互有強弱意見。

愛爾蘭周一實施歐洲國家當中最嚴格的社交管制。義大利、英國、法國皆對部分地區施加不同程度限制。

瑞銀上漲1.1%。瑞銀爆出第三季獲利翻倍的財報，另公司表示將撥出15億美元用於回購公司股票，以及撥出10億美元用於派息。

英國的利潔時(Reckitt Benckiser)上漲1%。該公司上調財測，全年銷售有雙位數低位的成長率；公司清潔和消毒產品在疫情期間銷售增加。

羅技大漲18%。該電腦周邊產品製造商上調全年財測。

BMW下跌1%。周一稍晚，該公司指出預計第三季現金流將有優於預期表現。

中國美國需求強勁，白蘭地生產商人頭馬君度(Remy Cointreau)第二季銷售復甦，然股價仍下跌1.3%。

根據Refinitv數據調查，泛歐STOXX 600指數成分股第三季企業平均獲利將下跌36%，然優於前一季的下跌51%。

(時報資訊)