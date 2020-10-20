電池模組廠—加百裕(3323)及電源插座開關廠—崧騰(3484)分別受惠於NB及工具機等需求強勁，第3季合併營收同步登高，獲利亦可望同步攀升，兩家公司都預期，下半年業績有機會比上半年好，近期兩家公司都獲得外資青睞買超，今天收盤股價亦聯袂逆勢收高。

受到新冠肺炎疫情影響，遠距居家辦公及線上教學等需求強勁，讓加百裕業績從第2季旺到下半年，加百裕9月合併營收為11.31億元，年成長18.54%，累計第3季合併營收為35.08億元，季增9.01%，累計前9月合併營收為86.15億元，年成長27.79%。

展望第4季，加百裕表示，訂單看到第4季都是正向增加中，不過還是要看第4季消費旺季賣得好不好，下半年會比上半年好，明年亦可望比今年好。

受惠於手工具需求暢旺，且公司策略性調整降低毛利率低的3C產品比重，成果反應在崧騰營收及獲利上，崧騰9月合併營收達4.41億元，年成長15.16%，創下單月歷史新高，累計第3季合併營收為12.3億元，季增20%，亦是單季歷史新高，累計前9月合併營收為31.15億元，由於第3季合併營收創高，可望帶動第3季獲利攀升，全年獲利可望挑戰103年水準。

(時報資訊)