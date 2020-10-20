2020年第五屆全國北港報馬仔盃創意料理大賽，賽果出爐，中華醫事科技大學餐旅系廚藝團隊廖煒倫、曾子玲、王冠云，端出「好事花生油幸福」創意料理獲得評審青睞，勇奪狀元(冠軍)殊榮。

由雲林縣北港形象商圈發展協會主辦全國北港報馬仔盃創意料理大賽，日前在北港武德宮五路財神廟廣場舉行，中華醫大餐旅系由黃裕文老師指導學生廖煒倫、曾子玲、王冠云組成廚藝團隊參賽，有感於這次競賽目的是為了推廣北港糕餅麻油文化延續傳承，且北港以花生油農特產遠近馳名，決定以此作創意料理發想。

「好事花生油幸福」創意料理獲得評審青睞，勇奪狀元(冠軍)殊榮。(中華醫大提供／曹婷婷台南傳真)

廖煒倫、曾子玲、王冠云聯手以「好事花生油幸福」為主題依序設計3款風味菜品，組合成一道創意料理參加競窴，分別為花生豆腐粿、花生酸菜雞腿捲、法式薄餅蔬果捲，在眾多參賽者脫穎而出，勇奪狀元獎殊榮。

此次比賽料理規定須以20人份大盤料理參賽，對選手體力和耐力都是考驗，華醫餐旅系同學能奪下第一名狀元獎的佳績，殊為不易。

黃裕文表示，此次選手端出競賽菜色依口味鹹淡之別，依序為北港花生豆腐粿，這是運用北港花生及在來米結合攪打成米漿後再加入油蔥及熟花生與香菇肉燥製成的花生豆腐粿；花生酸菜雞腿捲是改良韓式炸雞做法，先將雞腿捲入在地特色食材-雲林大埤酸菜搭配辛香料炒成內餡，最後點上花生蔥油，油香、醬香極為濃郁，堪稱極品。

法式薄餅蔬果捲是將花生油融入法式薄餅的麵糊當中，再將餅皮捲入在地特產地瓜及蔬果，最後抹上特製花生醬、胡麻醬、沙拉醬調合抹醬，以新中式創意菜手法呈現，希望將台灣料理推向國際舞台。

(中時 )