高雄高科大半導體封裝測試實作工廠建置完成，此計畫共建置近4000萬的全新設備，要給予學生最真實的訓練環境，加強培育南部地區半導體產業的專業人才，高雄市長陳其邁20日特地前往高科大參加開幕揭牌儀式，展現對科技業進駐高雄的重視。

高科大半導體封裝測試類產業環境人才培育工廠設置在建工校區，除了獲得教育部補助建置外，校方也鏈結封測大廠日月光的全力支持，加碼捐贈2套市值破千萬的產線設備，並與校方研擬開辦半導體學程，希望透過協同教學強化學生產業實務與多元的應用，讓學生在就學期間就能提早適應接軌業界的需求。

陳其邁表示，幫助年輕人及早與產業接軌是目前政府相當重視的政策，學生在科技大學就學的過程中，假如可以跟產業及早結合，對於學生在未來職場上的競爭力或專研的方向絕對會有更大的幫助，他也笑虧日月光對於高科大的人才培育是一舉兩得，除了培養出新人才，也將人才留在自己手上。

高科大校長楊慶煜表示，教育部優化技職校院實作環境計畫，已經先後在高科大建置鐵道技術中心、離岸風電產業人才培訓中心、AI金融科技中心及剛落成的半導體封裝測試類產線人才培訓中心等等，這些實作場域建置的設備與製程，對於學生熟悉職場流程及技術，都發揮了相當關鍵的作用，同時也是區域內企業人才加強訓練的優良場域。

(中時 )