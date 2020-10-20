今年適逢高雄改名100年，高市文化局20日宣布，10月中起「高雄一百」系列活動開跑，祭出3大主軸，6個活動串連，其中跨年藝文大匯演備受矚目，將打造愛河灣成為光影專業舞台，預料吸引年輕人及更多遊客造訪港都，見證百年大喜事。

文化局長王文翠指出，「高雄一百」主視覺設計理念，源自於日治時期高雄市徽。1920年「高雄」這個名詞首度誕生，日人川本五虎以高雄日文發音的片假名做為設計元素，兩字上下疊合來代表高雄。

「高雄一百」系列活動10月中開跑，高市文化局長王文翠（中）介紹活動有三大主軸及多項亮點。（柯宗緯攝）

「高雄一百」系列活動10月中開跑，高市文化局長王文翠介紹主視覺設計原創概念。（柯宗緯攝）

王文翠提到，從10月中至明年9月規畫「從1920到2020：探尋高雄歷史」主題活動，祭出城市歷史、港灣之都、展望高雄等3大主軸，活動包括文化串聯活動、主題展覽、專書出版、藝文展演、藝術創作計畫及交流論壇等。

兩大藝文大匯演，王文翠提到，將以「重啟Reset」為精神，跨年形式辦理，以高雄港灣為演出舞台，結合新聞局跨年活動，細節先行保密，保證大家沒有看過。另外明年4月，將在愛河舉辦河上展演，以「遣舟送瘟行‧船愛祈平安」為主題，結合音樂、舞蹈、戲劇、宗教等元素。

值得一提的是，將號召市民參加老照片網路徵集、百年追尋戶籍謄本調閱活動，邀請民眾提供老照片，分享高雄生活與老高雄故事。另與戶政事務所合作，鼓勵民眾查閱日治時期及戰後戶籍謄本，解讀家族身世，了解歷史。

「高雄一百」也將開發系列文創商品，包括LOGO T恤、「高雄一百主題襪」、象徵「愛你一世」項鍊，透過駁二C5倉庫的便利店及線上銷售平台販售，展現南方原創性與台灣設計力。

(中時 )