漢字完整形體結構，具獨特表意及深厚文化意蘊，古人靜心書寫，學習結構協調勻稱，感受漢字美學，培養專注力；花蓮縣政府推動書寫美學，傳承漢字藝術，將在12月26日舉辦「硬筆書法蘭亭大會」，最高獎金5千元，邀請全台好手用毛筆互相切磋。

「寫字教育」是花縣府教育政策之一，2018年起舉辦「硬筆書法蘭亭大會」，教育處表示，當今3C產品泛濫，書寫時間漸少，縣府盼學童自小把書讀好、把字寫好，因此辦理硬筆書法競賽，並命名為蘭亭大會。

教育處表示，硬筆書法蘭亭大會仿效東晉王羲之邀集文人雅士齊聚一堂，因此舉辦全台性活動，期盼書寫成為每個人快樂泉源，且大會精神在於傳承書法藝術、推廣書寫美學，連續舉辦2年廣受民眾好評。

「硬筆書法蘭亭大會」12月26日將於花蓮縣立體育場舉行；競賽採線上報名，本月30日截止報名，競賽分為國小低年級、中年級、高年級、國高中組及社會組，國小各組書寫楷書，國高中組及社會組則不限。

(中時 )