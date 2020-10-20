3年前在台灣大學舉辦的「中國新歌聲」活動爆發衝突，統促黨總裁張安樂之子張瑋、成員胡大剛等4人打傷台大學生張耿維，他提告求償，一審判胡須賠32萬多元，張瑋等3人連帶賠償5萬元，二審加碼判胡須再多賠8萬多元。全案定讞。

張耿維提告主張，2017年9月24日案發當天，台大學生及獨派團體動員群眾到歌唱活動現場抗議並攻占舞台，胡大剛從媒體得知消息到場聲援，雙方人馬發生口角後，胡竟取出甩棍追打他，導致他受有左手掌骨粉碎性骨折、頭部撕裂3公分等傷害。

張耿維說，胡大剛隨後聯繫張瑋等人到場接應離開，張瑋、王啟鑌、林紹哲3人發現他尾隨在後並持手機拍攝，竟又揮拳打人，導致他頸部挫傷。他事後支付醫療費用6萬0428元，並受有不能工作損失1萬8000元、精神慰撫金70萬元，請求胡等4人求償77萬8428元。

台北地院認為，胡大剛以甩棍追打造成的傷勢較嚴重，與張瑋3人無關，此部分醫療費、工作損失及精神慰撫金，應由胡獨自賠償，判賠32萬8428元；張瑋3人打傷張耿維頸部，傷勢較輕，此部分應由3人負連帶賠償，判賠精神慰撫金5萬元。

上訴後，張另再追加請求胡大剛對他勞動能力減損及看護費的賠償，台灣高等法院維持一審賠償金額外，加判胡大剛應給付張8萬2491元定讞。

(中時 )