經濟部有條件核准市場派21日召開股東臨時會，明將全面改選董事，公司派為阻擋股臨會，不只以公司身分，另還以具有股東身分的職工福利委員會聲請停止執行。台北高等行政法院日前駁回公司的聲請，今再駁回福委會的聲請，可抗告。

大同董事長林郭文艷在今年6月30日的股東常會擔任主席，指示扣除28戶約53.32％股份的股東表決權。遭扣除表決權的市場派欣同、新大同向經濟部申請許可自行召集股臨會，改選董事及獨立董事獲准，並敲定在10月21日舉辦股東臨時會。

福委會聲請停止執行的主張，與之前公司派的主張幾乎相同，指鄭文逸炒股案已遭台北地院判刑，鄭又是欣同、新大同實質掌控人，經濟部准許召開股臨會，無異是鼓勵經濟犯罪，違背《公司法》相關規定；且鄭背後涉及陸資，大同有承攬國防部標案，恐影響國安。

北高行認為，持有一定比例股份的股東有自行召集股東會的權利，也兼有為公司正常營運管理的目的，福委會雖為大同眾多股東之一，但沒有申請自行召集股東會，也沒因經濟部准許股臨會而受有侵害，無權聲請停止執行。

北高行並指，福委會主張權益受損，是建立在股臨會改選董事，確定經營權易主後才會發生，但福委會未舉證改選後一定會易主，且就算可能影響國安，也與福委會本身無關，何況，福委會未被限制參與股臨會，難認福委會的股東權益有受侵害而難以回復。

(中時 )