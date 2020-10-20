國家通訊傳播委員會（NCC）26日將舉辦中天新聞台換照案聽證會，北市議員應曉薇20日質詢要求，柯市府勞動局長陳信瑜、法務局長袁秀慧，必須站在中天新聞台500位勞工立場，沒把員工權益照顧好，不得關台。陳信瑜當場允諾「是，應該的」，袁秀慧也點頭同意。

應曉薇說，勞動局應最在乎勞工權益，但陳信瑜知道中天有幾位勞工，且有收到聽證會的參加通知嗎？陳信瑜回應「100位、還沒收到，要回去問科室主管有無收到」，應嗆「錯！是500位！不管有無收到通知，都應親自去了解。」陳答「可以」。

應曉薇指出，根據《勞基法》第11條指出，「非有左列情事之一者，雇主不得預告勞工終止勞動契約：一、歇業或轉讓時。二、虧損或業務緊縮時。三、不可抗力暫停工作在一個月以上時。四、業務性質變更，有減少勞工之必要，又無適當工作可供安置時。五、勞工對於所擔任之工作確不能勝任時。」詢問2位局長，中天若被關天是哪項？

袁秀慧答詢，要先看關台的理由，公聽會後看中央勞動部如何認定，但應不是第一、五項。陳信瑜說，也不是第二、四項，感覺比較是第三項。

「500個家庭在聽，但一定要全部站在中天勞工這裡！」應說，勞動部不管、太離譜，但勞動局、法務局不能不管，中天也陪伴在北市議會多年，要求法務局長建請市長柯文哲，向勞動部提出增修條文，《勞基法》第11條加個「A.有左列情事之一者，雇主得預告終止勞動契約，第一被歇業、第二無名理由被關台、第三被撤照」。

應說，2位局長可以不用有顏色跟立場，但都應去公聽會，若沒把中天員工照顧好，就不可以關台。陳稱「是」，袁則點頭。

(中時 )