瞄準國人喜歡到日本旅遊，對日式美食的接受度也高，全家便利商店20日宣布，旗下自有品牌「媽媽煮藝」將於10/21起推出全新「盒裝配菜」系列，共有四款日式配菜，包括「金時地瓜沙拉」、「燻腸起司馬鈴薯」、「日式大阪燒」、「日式肉味增烤豆腐」，主打只要35元或39元的銅板價格，就能簡單加菜。

全家便利商店鮮食部部長黃正田表示，全家於2018年底推出「媽媽煮藝」鮮食品牌，主打台式風味湯品、炸物，成功推升業績成長，今年再以道地日式薯泥、小菜為概念，以日式風味、微飽足、營養均衡三大概念，推出全新四款「媽媽煮藝」盒裝配菜。

全家表示，為滿足均衡飲食需求，此次盒裝配菜系列包括豆類、肉類、根莖類都有，其中，「金時地瓜沙拉」是以富含食物纖維的金時地瓜，拌成薯泥沙拉，可作為輕食選擇；「日式肉味增烤豆腐」則是以板豆腐淋上味增肉醬，配飯、配麵都合適。

另外，「燻腸起司馬鈴薯」是以蒜香馬鈴薯泥淋上起司醬，搭配花椰菜、玉米粒跟德式香腸；還有「日式大阪燒」，麵糊以高麗菜、洋蔥、紅蘿蔔、豬五花肉製成，搭配大阪燒醬汁與美乃滋。以上盒裝配菜系列皆加入「自由配」優惠組合，只要購買指定鮮食（包括飯、麵、便當、小吃、盒裝水果、沙拉、湯品等），任選2件省5元、3件省10元。

因應新品上市，全家指出，10/21～11/3全家會員購買任兩件「媽媽煮藝」盒裝配菜可省10元，同時，全家APP「隨買跨店取」也推出限量「媽媽煮藝」盒裝配菜沙拉薯泥類商品，任選5件150元優惠。

(工商 )