「賞鳥也有『導航系統』」？賞鳥者可以就地找出最近鳥類的APP來了！近500種台灣鳥種的叫聲eBird全都錄，不知名鳥類一指就能辨識」。隨著10月的國慶鳥灰面鷲過境，近期也正是各類過境冬候鳥陸續抵達台灣的時機，全台各地賞鳥活動方興未艾，賞鳥「導航系統」不只能就地找出最近地區的鳥類，還能讓您聽到近500種臺灣鳥種的叫聲。

利用AI功能，當賞鳥人士遇到陌生鳥種時，也能協助判斷可能的鳥種。農委會特有生物研究保育中心建議國人觀察鳥類可運用eBird與Merlin APP兩大鳥類觀察雙神器，提升賞鳥與記錄觀察的便利。

而透過「eBird台灣」上傳資料，賞鳥者也能輕鬆貢獻資料，成為鳥類觀察的公民科學家。截至今（2020）年9月底止，由農委會特有生物研究保育中心、中華民國野鳥學會與美國康乃爾鳥類學研究室共同合作的「eBird台灣」，即累積近550萬筆資料，不僅是豐富特生中心「台灣生物多樣性網絡」（TBN）資料庫的大功臣，也是eBird全球賞鳥紀錄平台的首屈一指的資料貢獻者，將台灣的賞鳥紀錄活躍度推升至全球排名第七，東亞名列第一。

農委會特生中心表示，「eBird台灣」在2015年上線後，每月平均使用者由約200人提升至500到700人，快速成為eBird全球體系最活躍的國家之一，排名維持在七到十名間。相較於日本排名32、中國排名33、南韓排名62，台灣活躍度相當高。

目前「eBird台灣」為台灣鳥類觀察最大資料庫，國人賞鳥皆可透過eBird APP快速得知鄰近地區鳥類出現狀態，了解所在地附近有哪些值得探索的地方。由於eBird APP記錄速度比紙本記錄還迅速，可讓賞鳥者快速且方便地留下紀錄，同時可配合網站讓使用者上傳照片、錄音等，藉此蒐集大量的影音資料。

農委會特生中心指出，大量的鳥類紀錄，透過大數據及人工智慧（AI）產生更多的可能應用。eBird APP 讓國人賞鳥者可快速且方便地留下紀錄，累積大量的資料。Merlin APP則是數位影音圖鑑，是一個以鳥類、時間、地點、照片及錄音資料結合而生的知識庫，可讓賞鳥者藉由簡單的五個步驟，辨識鳥種。

Merlin APP全球約有47萬人使用者，遍及156個國家。與eBird APP結合，成為鳥類觀察雙神器，可提供協助國人賞鳥探索與學習。對於公民科學而言，也可提升資料正確性。

(工商 )