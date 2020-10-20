陽明海運公司董事長鄭貞茂董事長（左起）、命名人邱增玉、台船公司董事長鄭文隆出席命名典禮。（柯宗緯攝）

台灣國際造船公司今在2號碼頭舉行陽明海運公司訂造2,800 TEU級全貨櫃輪 「川明輪」命名典禮，典禮由台灣國際造船公司鄭文董事長鄭文隆與陽明海運公司董事長鄭貞茂共同主持，並邀請陽明海運資深協理邱增玉為此輪命名及擲瓶，典禮會場邀請到許多貴賓蒞臨，冠蓋雲集，熱鬧非凡。

「川明輪」，船長209.75公尺；船寬32.8公尺，型深16.8公尺，滿載吃水11.2公尺，載重噸達37,435噸。甲板上貨櫃可裝載8層13排，貨艙內為6層11排，共可裝載2,940個20呎標準貨櫃，並設置353組冷凍貨櫃插座，甲板上貨櫃擺放採用混裝式設計(Russian stow)，可增加艙蓋及甲板上貨櫃的堆疊重量，並符合挪威驗船協會(DNVGL)的RSCS＋ 船級符號(Class Notation)，針對不同營運航線的海況，適用不同的貨櫃綁紮拉繫力，提升貨櫃堆疊的層數，使整體貨櫃擺放方式更具彈性。

在節能環保方面，採用低阻線形、高效能螺槳、節能反動舵及舵球，提升推進效率，大幅節省油耗與減少碳排，前瞻式的劍艏設計，不僅在靜水中阻力低，在耐風浪的表現上更為優異，且在不同吃水及俯仰的情況下都能有優異的節能性能，實際航行時，不需要特別調整船的俯仰，即能達到節能效果。

本輪採用國際最新船舶污染防治法規標準，引擎排煙及污水處理皆符合國際海事組織(IMO)第二期排放標準，較前一代柴油主機減少約20％的氮氧化合物排放量。

此外，主機加裝低負載調校(Low load tuning)及排煙旁通系統EGB(Exhaust Gas Bypass)，使其在常用營運航速(25％~70％最大馬力)下，更具節能效果。

另配備美國海岸警衛(USCG)認證之壓艙水處理系統(BWTS)，能有效防治海水微生物及沈積物因壓載水交換所造成的海洋生態破壞，較IMO認證標準高，可於全球海域暢行無阻。於硫化物排放方面，本輪安裝硫氧化物（SOx）洗滌系統（Scrubber System）來減少硫化物的排放，達成IMO 2020年之0.5％排氣含硫量標準。

本輪取得DNV-GL SMARTSHIP (OE,PE) 船級符號，其配備有優異精進技術，包含特定航路貨櫃積載規劃可提高貨櫃裝載彈性，以及船體俯仰姿勢最佳化可節省油耗，運用上述技術將可提升營運性能，同時達到降低溫室氣體排放之目的，更為國內申辦DNV-GL智慧船規章並核可之首例。

在滿足國際海事組織(IMO)能源效率指標(EEDI)的最新節能標準前提下，兼顧船速、油耗與裝載等性能，可謂新一代高裝載之經濟性綠色船舶。

本系列輪更符合國輪國造精神，優先採用國內艤品設備與中鋼鋼板，除減少運輸成本外更於建造期間內創造大量內需，同時以此策略扶植國內廠家接入國際，滿足全球航用設備需求與規範，提高全球產業競爭力。

該輪為台船公司2800 TEU貨櫃輪最新一代設計之綠色船舶，其節能環保設計自2015年以降包含陽明公司10艘及長榮公司10艘共計銷售實績達20艘，銷售成績優異與優良品質深受船東青睞，成功讓台灣卓越的造船工業躍上世界舞台，亦為根留台灣，促進國內業界合作之典範。

(中時 )