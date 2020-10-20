高雄大立周年慶10／29起，祭出「彼得兔」超實用來店禮。（業者提供／柯宗緯高雄傳真）

高雄百貨周年慶火熱進行中，位於五福商圈的大立百貨今日舉行造勢大會宣告，周年慶10月29日(四)正式開跑，為期25天的超狂優惠活動再加碼，首11日化妝品、內睡衣滿2000送200、全館滿3000送600，超高20％的消費回饋以及大家的好夥伴「彼得兔」超實用來店禮，準備搶攻高雄百貨周年慶市場。

今年百貨別於以往周年慶回饋，紛紛打出低門檻高回饋搶客，而這次大立百貨周年慶10月29日至11月22日期間，超有誠意在現金回饋上下足了功夫，首11日(10／29~11／8)化妝品、內睡衣、SPA滿2000送200，刷大立聯名卡滿7800再加碼送300；全館指定消費滿3000送600，高達20％的消費回饋，另可以加碼獲得「彼得兔」系列超實用來店禮，消費滿額還有機會將SAMSUNG最新系列美學家電大獎通通帶回家。

大立百貨在今年周年慶也帶來了兩大家特色專櫃進駐，南部獨家的台北饕客名店五星牛排館「CRIS牛排館」，即將在大立A館8樓正式登場，他們想傳遞給客人的就是「以平價吃到品質好的餐點！」整合傳統法餐手藝和日系高效能廚房空間設計，選用台灣僅占不到1％的美國Prime級全冷藏牛肉，回歸傳統經典的直火，呈現的是肉、油、火香氣最足的經典牛排風味。

人氣居家內衣品牌6IXTY8IGHT，預計在大立A館2F嶄新百坪登場，除了眾所皆知的品牌舒適內衣外，上衣、褲裝、睡衣、家居服等都是最受女孩們喜愛的商品，且全店裝潢以品牌標誌性的粉紅色為主調，堪稱為女孩們的購物天堂。

以及日本全國職人工藝商品展10／28~11／10期間快閃大立，除了以往廣受好評的日本商品外，首度推出了與日本職人「線上視訊購物」的服務，由日本職人親自為您在線上專業講解商品，現場還會配有專業的翻譯人員，讓您溝通無障礙，現場還有配合日本展的限定來店禮，只要於日本展消費滿額即可獲得美味好禮，數量有限，換完為止。

(中時 )