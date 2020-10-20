台南市政府標售土地帶動地價上漲引發關切，市府地政局20日表示，從2011年縣市合併以來，已有11個土地開發區完成財務結算，合計有68億元繳入市庫。

市府地政局長陳淑美表示，目前地價上漲主要是資金行情、利率低，持有成本低稅制負擔等總體經濟影響，加上台南市近年來公共建設陸續到位，南科發展迅速，就業機會增加，備受各界肯定，導致地價上漲。

陳淑美強調，台南市每筆土地開發案均需財務自償，標售土地的收入，主要是支付開發時對外舉借支付公共設施開闢及相關行政費用，待開發完成後透過可建築土地公開標售用以償還開發成本，若有盈餘也可投入原來土地開發區增添建設，甚至繳庫投入其他市政建設。

至於開發區的公共設施，並非只服務開發區的居民，成果都由全體市民一起共享，例如：重劃區內的公園兼滯洪池、南台南巴克禮公園二期、河樂廣場等，這些重大建設開發完成後，當地的環境品質也顯著提升。

地政局認為，南台南及運河星鑽都是區段徵收後的土地，全區土地除了補償給地主的抵價地及公共設施土地外，其餘可供建築的土地依法可以標售、標租地上權以償還開發成本，如有公用需要還可專案讓售，盈餘繳庫部分可用在社會福利、社會住宅等多元使用上。

(中時 )