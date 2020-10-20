誰說西洋萬聖節是小朋友的節日？高雄寒軒國際大飯店今年十月推出「萬聖樂」系列活動，不但有網路票選搞怪照，還將針對不同族群，舉辦兩場搞怪變裝造型趴。讓民眾在享受美食的同時，還能感受現場「假鬼假怪」的鬼魅歡樂氣氛。

行銷企劃部經理徐碧蓮表示，以往的萬聖節活動，都是由飯店服務人員利用南瓜、蝙蝠吸血鬼等元素打扮應景服裝，但今年決定以客為尊，讓消費者都能成為萬聖節的主角，盡情發揮創意，打扮出自己最滿意的萬聖節造型，一起來度過這個歡樂的節日。

寒軒國際大飯店的「萬聖樂」系列活動，共分成三階段舉行，其中打頭陣的網路票選搞怪照已經在臉書開跑，參賽者十分踴躍，有辣妹打扮成吸血鬼，也有幼稚園的小朋友在家長的精心打扮下，成了麻將人，按讚數最多的前三名將獲得二千元不等的禮券。

10／24（週六）晚間17：30-21：00在新開幕的42雲頂餐廳，則將舉辦「萬聖鬼怪趴」，凡以鬼怪造型出席，都將享有餐價85折的優惠，另外在10／30（週六）中午11：30-14：00，於6F庭園廳，則將針對小朋友舉辦「小鬼當家造型趴」，凡是以鬼怪造型打扮用餐的12歲以下小朋友，餐費將半價優惠。

(中時 )