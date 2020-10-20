埔里鎮合成里大坪頂，20日進行灌溉水利工程，4名工人深入350公尺的山洞裡接水管， 於吹風機突然故障，疑似缺氧受困！其中，陳姓男子發現有異自行爬出，另一名劉姓男子送醫，目前還有2人受困山洞中，警消人員正在全力搜救中。

(中時 )