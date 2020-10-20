埔里涵洞工程 2工人疑缺氧受困 17:592020/10/20 中時 廖志晃 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 埔里涵洞工程，2工人疑缺氧受困，警消搶救中。（民眾提供／廖志晃南投傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 埔里鎮合成里大坪頂，20日進行灌溉水利工程，4名工人深入350公尺的山洞裡接水管， 於吹風機突然故障，疑似缺氧受困！其中，陳姓男子發現有異自行爬出，另一名劉姓男子送醫，目前還有2人受困山洞中，警消人員正在全力搜救中。 (中時 ) #工人 #缺氧 #工程 #埔里 #涵洞 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 苗栗排水工程 民怨挖太久 04:102020/10/20 地方新聞 引進電動骨針 存活率破2成 04:102020/10/20 地方新聞 科創板防串通 IPO報價2次為限 04:102020/10/20 產業財經 中醫大睡眠檢查室 助您一夜好眠 04:102020/10/20 地方新聞 曾治豪關機2年聽詩歌熄慾火 04:102020/10/20 娛樂新聞 塭仔圳開發工程流標 明起再上網公告 16:172020/10/20 生活 男提百萬現金付工程款憂心安全 林口警護鈔助安心 10:522020/10/20 社會 華南銀行攜手臺灣金融都更公司協助危老都更 12:132020/10/20 財經 動態工程塑膠易格斯直播展示多功能車應用 04:102020/10/20 投資理財 花蓮輔具線上申請 2萬身障者受惠 04:102020/10/20 地方新聞 社會熱門新聞 我方大掃共諜 軍情局退役1少將2上校涉交付機密遭逮 - 社會 洋男友愛拍性愛片 台女分手後慘成全球知名色情網站女主角 - 社會 想再騎一次！人妻小三極樂台灣到大阪 就要人夫「精盡人亡」 - 社會 辦公室前暈倒 協同中學女教師送醫不治 - 社會 阿公捷運出口摔下梯頭破血流 丹鳳高中生「手狂抖」神救援 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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