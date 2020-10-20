慈濟基金會援助2億3500多萬元經費，協助公館國中重建4棟大樓，20日苗栗縣長徐耀昌等人剪綵啟用。（何冠嫻攝）

公館國中新校舍在地客家意象，妝點鮮豔色彩，結合校園內綠美化，與校內花朵繽紛、翠綠樹木相互輝映。（何冠嫻攝）

公館國中創設於1946年，校舍出現老舊與老舊與安全堪虞的情況，2年前在慈濟基金會挹注資源經費，投入約2億3000萬元啟動減災希望工程，援建公館國中。20日苗栗縣長徐耀昌等人為新建校舍剪綵啟用，58間新教室為學生提供安全且舒適的學習環境。

慈濟基金會援助2億3500多萬元經費，協助公館國中重建4棟大樓，與建行政大樓15間、班級教室30間、圖書室、視聽教室及專屬音樂班的25間琴房及合奏教室、國樂教室等，共58間教室，前年4月動土興建，2年半內，分2期全部完工。

20日徐耀昌、議長鍾東錦、慈濟基金會副總執行長林碧玉、慈善志業副執行長張宗義等人，為新校舍剪綵，喜迎公館國中蛻變重生。

徐耀昌表示，慈濟基金會援建希望工程在苗栗縣共援助4所學校重建校舍，總經費逾8、9億元，其中造橋國中、後龍國中、公館國中已陸續完工啟用，縣立苑中重建工程也預計下個月完工，慈濟為孩子打造堅固美觀的校舍，也將愛與關懷帶入校園，無私大愛令人感動。

公館國中新校舍融入在地客家意象，妝點鮮豔色彩，結合校園內綠美化，與校園花朵繽紛、翠綠樹木相互輝映，美感教育自然境教，並校門口雪松串連中庭東西兩端大松樹，建立校園新軸線，貫通南北空間，傳承校園記憶，展現松樹堅毅昂然精神，期許學生在美麗優雅的校園環境內茁壯成長。

(中時 )