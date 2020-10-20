有「九頭身美女」之稱的42歲女星吳佩慈，2014年為愛退出演藝圈，甘願在家相夫教子，專心照顧與未婚夫、大陸富商紀曉波2子2女。不過紀曉波近來就屢屢因為財務狀況登上新聞版面，今(20日)又爆出欠債1億港幣(約3.7億台幣)，遭友人向法院上訴追債的消息。

繼旗下公司「博華太平洋」在港股股價暴跌只剩１分錢，成為難得一見的仙股後，今日多家港媒又報導，紀曉波遭友人控訴借1億港幣不還。據悉，紀曉波與友人當初簽下貸款協議，紀曉波需在2019年12月30號前還清款項，若未能還清欠款，則另需支付每天0.13%的利息。

但由於紀曉波始終沒有還款，讓友人選擇在昨(19日)上訴高等法院，追討1億本金與相關利息。

在 Instagram 查看這則貼文 Yesterday Pace Wu /吳佩慈（@pace_wu）分享的貼文 於 PDT 2018 年 8月 月 18 日 上午 6:28 張貼

其實吳佩慈與富商紀曉波交往多年，備受寵愛，2007年曾有週刊披露，紀曉波大手筆在吳佩慈名下存入約200億台幣，加上房產與股票，推估吳佩慈個人總資產至少有232億台幣，比台積電創辦人張忠謀還有錢！

如今因為紀曉波財務狀況出問題，也讓吳佩慈一舉一動備受關注。但吳佩慈心情似乎未有受到影響，本月9號還在社群網站推薦面膜，「謝謝朋友送的面膜，她用女兒的名字當自己創業面膜的名字真的好浪漫啊，讓我用起來也覺得格外溫暖！」吸引粉絲留言為她打氣，「多多更博啊，不要在意別人說什麼」。

(中時新聞網)