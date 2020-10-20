台中市議員謝志忠、張耀中、王立任、張玉嬿，今日與經發局針對大台中商圈的「行動支付」探討。國發會預計於2025年，全台灣能達到行動支付普及率90％的目標，但綜觀台中市，不僅商圈的參與行動支付的店家數為六都最少，109年工作報告、110年工作計畫完全沒有提到，令人質疑推動的決心。

謝志忠表示，根據資策會產業研究報告及行動支付大調查，國內的行動支付使用率，從2018年的50.3％，成長到2019年62.2％；2020上半年台灣消費者首選行動支付比例35.3％，首度超越實體信用／金融卡33.9％，可見行動支付是未來的趨勢。

行動支付就是以行動裝置綁定信用卡作為支付載具，除了民眾需要手機下載支付服務APP，對應的消費場域設備也不可或缺。

但對比六都商圈的行動支付店家統計，台中為六都吊車尾，僅1177家，更沒看到市府具體推動的計畫；對照台北有智慧支付平台、新北e起pay，整合各大支付服務；新北是更祭出六大0元優惠，從申裝、月租、廣告推播、教育課程、手續費、轉帳費免錢，台中還有相當大的努力空間。

張耀中認為，提高行動支付普及率市府自行要先導入，例如員工餐廳主推動行動支付，戶政單位或地政單位的規費收入用行動支付才能提高普及率，經發局不能老想著要叫商家用，自己不用，市府場域不用就很難推廣叫小規模營業人加入來使用，因為小規模營業人不用普遍還是怕收入曝光，怕被查稅。張耀中建議市府週邊有規費收入或者委外委管經營的場地，應試辦全面行動支付，不收現金。

謝志忠、王立任、張耀中、張玉嬿共同呼籲，台中為全國第二大城市，應作為行動支付的領頭羊，如何達到國發會訂定的90％普及率目標？市府應擬定對策加速推動！

經發局表示，市府致力推動多元支付，透過提案爭取推動「智慧城鄉生活應用補助計畫(地方創新類計畫)-臺中生活便利Pay」，優先以全市商圈及週邊店家作為示範場域，提供店家設置多元支付整合QRcode，包含Apple Pay、Line Pay、Google Pay、Pi錢包、支付寶等，讓消費者有更多元的支付選擇，107年7月至今年8月期間，媒合至少700家商圈及店家，達成多元支付使用次數至少50萬次。

經發局強調，今年台中購物節與Line pay及街口支付等國內知名行動支付業者合作，鼓勵民眾使用行動支付，讓民眾消費同時享優惠效益；其中「臺中商圈指定商店Line Pay Money享6％回饋」活動，經該公司統計，購物節前台中市商圈Line Pay使用店家家數為1,935家，購物節期間新增725家，增加率為37.46％；另使用街口支付店家達5000多家。後續將持續結合國內第三方支付平台業者及銀行，透過整合合作，鼓勵旅宿、商圈、景點業者及特色產業等店家使用行動支付，讓使用率更加普及。

(中時 )