政府擬開放含有萊克多巴胺美豬、30月齡以上美牛進口，引起各界反彈，而國民黨也就食安問題和蔡政府在立院展開攻防。不過，桃園市議員王浩宇發現，國民黨針對美豬議題在立院攻防的一個月以來，在民調讓仍落後於民進黨，且兩黨支持度的差距還增加了。

王浩宇今(20日)在臉書上表示，狂打萊豬一個月，根據國民黨內部民調，國民黨和民進黨之間在支持度上差距，相較於九月份時國民黨落後民進黨5.8%，反而擴大成6.3%。

網友們也留言回應，「浩宇....轉告黨中央，回應民意不要拖! 要快」、「不要怕! 在野黨要再堅持下去，這點差距絕對在誤差範圍內」、「議員真的是太厲害了，可以問到核心幕僚又能問到內部民調，好棒棒啊」、「我比較想知道國民黨人怎麼分析擴大差距的原因，呵呵」。

此外，針對開放萊豬進口引發爭議，國民黨還發動「反萊豬顧食安公投」連署，並將連署書送至中選會。同時，藍委賴士葆日前還要求經濟部長王美花開放之後，帶頭「吃播」1個月的含萊劑美豬，王美花則回應「一次沒有問題」。

狂打萊豬一個月。 根據國民黨內部民調，國民黨、民進黨的支持度差距，相較於九月份國民黨落後民進黨5.8%，反而擴大成6.3%。 由王浩宇發佈於 2020年10月19日 星期一

(中時新聞網)