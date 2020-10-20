台灣直播市場近年蓬勃發展，捷泰（6165）旗下直播平台浪LIVE近期深入校園，與學生進行對話。除了浪LIVE執行長鄭偉柏至世新大學進行兩場全媒體識讀講座以外，浪LIVE表示，接下來也將陸續與世新資傳系策畫更多課程及活動合作，同時將邀請學生進入總部參訪，讓學生更了解直播產業和平台現況。

浪LIVE執行長鄭偉柏日前至世新大學進行講座，以《新媒體浪潮下的社群行銷與直播生態》為題，分享最新的社群媒體行銷術及直播圈的發展和現況。鄭偉柏強調，21世紀網路媒體崛起，行動裝置蓬勃發展，不僅大大改變了媒體生態和閱聽者習慣，社群媒體行銷方式也早已大相逕庭。如何創造話題、打造優質內容，是社群行銷操作的重要關鍵。

鄭偉柏分享，浪LIVE的定位為全台灣「最大圓夢平台」，除了堅持內容品質與才藝展現外，也堅決嚴禁色情、政治、暴力和代聊，致力提供清新健康的優質內容。此外，浪LIVE也積極開發專業自製內容，從AKB 48 Team TP、樂天女孩、統一獅啦啦隊到風水命理大師謝沅瑾、人氣遊戲直播主統神、國動，甚至邀請柯文哲、鄭元燦等當紅政治人物親臨體驗直播。

鄭偉柏表示，分眾內容時代已經來臨，從前傳統媒體只有一種標準、一種聲音，少數議題或非主流藝人較沒有機會登上版面，隨著直播平台等新媒體崛起，門檻變低，讓更多聲音凸顯、散播出來，無論是原本的同溫層或是路過的流量，觸及人數增加都能帶來相當的幫助。

浪LIVE指出，接下來將與世新大學合作，預計規劃各種課程及活動上的合作，十月份首先由授課教授帶領大三學生至浪LIVE企業總部進行參訪。除介紹直播產業及浪LIVE品牌現況外，也特別針對經紀經營和企業管理向學生進行分享，讓想入行的學生對產業職缺和工作內容有更進一步的了解。浪LIVE同時也釋出實習職缺向同學招手，有志培養業界儲備人力。

(工商 )