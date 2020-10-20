前高雄市長韓國瑜的政壇下一步會如何，也引發外界高度關注。對此，台南市議員謝龍介接受《中時新聞網》專訪表示「就算韓國瑜沒職務也能為台灣做很多事」。

【政新鮮】龍介仙揭韓國瑜下一步？曝：時間到了英雄就產生

謝龍介認為，現在高雄市長的政策，跟以前韓國瑜在做的時候相比起來，根本就是「你家小孩放屁就是長大，別人家小孩放屁就是腸子爛」的雙重標準。至於大家外傳韓國瑜下一步，有可能出來參選台北市長，甚至國民黨主席，謝龍介表示「都是外界的風聲鶴唳，目前尚未接到任何通知」，他指出，依韓國瑜現在的程度，其實不一定要有什麼職務，就算沒有職務也能為台灣做很多事，因為他是個心情開闊，努力為這片土地打拚做事的人。

台南市議員謝龍介。（圖/陳宏睿拍攝）

對此，國民黨後續會推派誰出來參選，謝龍介坦言「時間到了，自然而然就會產生，能夠對抗霸權執政黨的英雄！」他指出，我們是為人民的委屈發聲，只要站在人民這邊，站在正義這一方，堅持到底做對的事情，相信不會有孤單的時候。

提到自己未來的動向，謝龍介說：「我不會吃碗裡看碗外，船到橋頭自然直，時到時擔當，若嘸米再來煮番薯湯」，他笑著透露自己現在沒米，也指出國民黨目前無米可炊。

（攝影/陳宏睿、剪輯/范佐意）

(中時新聞網)