苗栗縣政府與台灣中油公司推動苗栗出磺坑礦業歷史現場活化發展計畫，並以跨領域方式，結合美學與科學，形塑科普新體驗，推出工作坊翻轉大眾對於石化產業的刻板印象，藉由輕鬆、樂活的方式了解石油產業鏈與相關科普知識，將出磺坑的歷史故事永續傳承。

出磺坑歷史建築經營管理營運計畫為出磺坑礦業歷史現場活化發展計畫的子計畫之一，將推出科普工作坊，規畫出磺坑彩繪玻璃罐工作坊、彩繪陶片工作坊、浮游花工作坊等，讓參與親子輕鬆、樂活認識石油產業鏈與相關科普知識，並將自己的作品與所學分享給親朋好友，無形中成為文化推廣的小種子。

計畫團隊並將每月舉辦一次「說故事媽媽」活動，目前已舉辦4個月，吸引苗栗在地與鄰近地區居民關注，透過有親和力、了解兒童需求的說故事媽媽，運用歌謠、音樂引導，將出磺坑的歷史故事，以輕鬆活潑的方式，傳達給年幼的孩童，更讓泛黃的記憶，傳承給年輕一代。

縣府文觀局文化資產科說明，這次階段性成果發表，提供3場免費的教育活動，日前舉辦彩繪玻璃罐工作坊、彩繪陶瓷杯墊工作坊活動，廣受好評，24日將有說故事媽媽活動，由說故事媽媽用自製的道具，帶入出磺坑的歷史、小故事、科普，並結合小遊戲互動、搏感情，即日起開放報名，限量20個名額活動全程免費。

(中時 )