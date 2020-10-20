朴子市農會總幹事田志強（左）、嘉義縣農會總幹事黃貞瑜（右）邀請大家到朴子農會臉書粉絲頁參加抽獎，有機會品嚐這10道美味料理。（朴子市農會提供／張毓翎嘉義傳真）

朴子市農會農民節今年適逢疫情影響延後辦理。（朴子市農會提供／張毓翎嘉義傳真）

嘉義縣朴子市現年64歲農友黃河宗，國中畢業後開始從事農業，努力鑽研種稻技術，是朴子農會稻米比賽常勝軍，上個月代表朴子地區參加全國稻米達人冠軍賽，入圍全國前10強，實屬不易。朴子農會20日舉辦「農民節表揚大會」，特別頒贈特殊貢獻獎給黃河宗，跟隨著他種稻的兒子、孫子也至現場，看著他上前領獎，臉上無不掛著欣慰的笑容。

朴子農會今日舉辦「農民節表揚大會」，並特別頒發特殊貢獻獎1名。得到特殊貢獻獎的黃河宗，今年在朴子農會稻米比賽中奪冠，他種植黑豆當綠肥、以稻殼灰燼當為底土，並經品種鑑定、農藥殘留檢驗合格，種出來的台南16號越光米，經專家學者就外觀及味道表現拔得頭籌，獲選參加全國稻米達人冠軍賽。

黃河宗表示，從小跟著父親務農，長大後持續精進技術，這次能獲獎並入選全國賽，特別想感謝台南農改場陳榮坤博士的輔導，家裡世代務農，共有20甲農地，從他父親傳承至今已經第4代了，現在19歲的孫子黃義翔畢業後，跟著兒子黃柏驊和他一起種稻，也期待有朝一日，能看著孫子跟他一樣上台領獎。

朴子農會總幹事田志強說，農民節今年適逢疫情影響延後辦理，這次家政班有準備10道在地農特產料理，並於農會臉書粉絲頁舉辦抽獎，讓幸運得主品嚐朴子好滋味；而獲獎的135位農友，年紀從20多歲到80歲都有，在現今農業人力缺乏下，未來農會將積極協助農友朝科技農業，以提高生產收益。

(中時 )