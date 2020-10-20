民眾黨立委賴香伶20日在台北開記者會控訴衛福部南區老人之家「假承攬真派遣」，違法剝削護理人員，但南老主任許慧麗強調，指控與事實不符，「非常遺憾」。

許慧麗表示，南老安置長輩由安養轉型為養護長照老人需求，護理人員除編制內人力及自行進用人力外，從民國90年至101年便以派遣方式進用，102年開始以承攬方式，以因應護理人力不足。

且改以承攬方式進用後，為保障勞工權益，對於契約承攬廠商，雇用提供勞務人力時，均有要求應按照勞基法相關規定，並提供符合的福利與薪資條件。

外傳承攬廠商為前衛生署長楊志良女兒，許慧麗也說，廠商依規定參與投標，並獲得承攬資格，這點並無疑義，當然相關家庭背景於投標前後，南老都不知悉，況且專業服務與家庭背景本無相關。

她也強調，有關承攬工作人員所提未依勞基法給予勞動條件的問題，護理人員所述肇因雙方認知不同，整個事件已進入勞資調解階段，後續交由屏東縣政府勞動處調解；「發生爭議憾事當然不樂見」，但會全力協調勞資雙方達到最大共識，共同為照顧老幼努力。

(中時 )