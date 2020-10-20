藥籤的處方溫和、劑量輕，搭配虔誠信仰，讓許多信徒吃完都會覺得「備感療效」。（黃婉婷攝）

請神開藥單！早期農村社會醫療不發達，「藥籤」成為信徒間流行的民俗療術，位於桃園市的新屋保生宮自1964年創立以來，廟裡便提供100味藥籤，供民眾擲筊求取藥方，不只地方百姓愛求，連外地人都特別來請醫神「抓藥」，成為具宮廟色彩的醫療文化。

新屋保生宮主祀保生大帝，相傳保生大帝生前醫術了得，後人又稱祂為神醫大道公。宮內獨特的「藥籤」共有100味，前來求取的信徒多以「內科」為主，大至痼疾、小至感冒都有人來看，其處方組成簡單、劑量不強，搭配虔誠信仰，民眾通常會感覺「療效十足」。

求藥籤的過程複雜，信徒必須先上清香6柱，告知其本名、住址、歲數、詳細病況，待保生大帝「查完」他的五臟六腑，願意給聖筊後才能抽籤。第1次抽的籤為主藥方，若醫神指示須求取副藥方，便要重複擲筊詢問，一次拿回5味的也大有人在，民眾服藥後第2天還須再回宮內求取處方，一直吃到病除為止。

保生宮主委莊忠雄說，全盛時期時，除地方百姓會來求取藥方外，連遠在桃園區、觀音區的信徒都會慕名而來，宮內香客絡繹不絕。曾有位80歲的富岡老先生，本來已被長庚醫院請走，要他回家準備後事，兒子便帶著爸爸來求藥，後續竟健康活到90歲餘歲，相當神奇。

早期的籤共有100味，隨著時代變遷，不少藥材已成禁藥，現存於保生宮的藥籤僅剩60味。莊忠雄說，求籤除期許身體健康外，信徒也能從中獲得心理支持，是醫療院所給不了的部分；但年輕一代越來越和宮廟脫節，期許未來地方文化能廣傳於世，不埋沒於歷史中。

(中時 )