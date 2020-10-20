台中市政府第四分局春社派出所巡佐黃豊足、警員謝昊哲，日前夜間擔服望高寮守望勤務，謝員驚見一台車不斷冒出白煙，立即前往查看，發現白煙是從車頭引擎蓋裡冒出，判斷車輛本身可能有問題，趕緊請所內同事支援，協助聯繫車主到達現場。

警方指出，所幸車主陳先生（40歲）就在望高寮夜景公園中，不一會兒就返回停車場，打開引擎蓋檢查後，原來是水箱沒水造成引擎過熱，經過車主加水、通風散熱過後即恢復正常。

警方表示，車主陳先生相當感謝警方，讚許警方十分機警，對於員警除了要管理交通秩序外，還要留意周遭人車財物，嚴防災害、人禍發生，深感敬佩。大呼：「警察真的辛苦了！」

春社所長江松泳呼籲，來望高寮公園賞月、賞夜景的人潮車潮絡繹不絕，若車子有狀況，引起火災將會波及人車安全。望高寮夜景公園完工後設施完備，但皆為木造步道，常常有民眾違反規定在公園內吸菸，亂丟菸蒂，星星之火也可能造成火災不可不慎。

(中時 )