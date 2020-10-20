涉嫌在台灣殺害女友的港人陳同佳，因洗黑錢罪在港服刑，去年10月23日刑滿出獄至今快一年，惟他赴台投案的計劃陷入僵局，台港當局爭論不休。受害者潘曉穎的母親今（20日）親到港政府總部，再向保安局長李家超遞交公開信，她讀信期間更落淚。她也在信中設回條，讓李家超圈出「會」或「不會」馬上與台方刑偵人員交換案件資料，以便陳同佳在10月23日出獄滿一年前，向台方窗口辦理及啟程赴台投案。

明報報導，潘曉穎的父母在信中列出三個要求，包括馬上「釋放」陳同佳，讓陳帶齊文件、證件親到金鐘的台北經濟文化辦事處辦理台灣簽證；香港刑偵人員盡快將疑犯的口供及證據交予台灣；以及陳同佳盡快在10月23日前赴台自首。

潘曉穎的父母亦在信中敦促李家超不要再以無建設性的官腔回應。潘母稱女兒在異地被殺、棄屍荒野、一屍兩命、屍骨不全，令她至今未能釋懷，但她拒絕透露如陳同佳未在限期前赴台的後續行動，隨後有政府代表到場接收信件。

(中時 )