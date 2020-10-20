成大地科所博士生林佳廷(右)與教授林建宏(左)。(成大提供／曹婷婷台南傳真)

成大研究團隊藉由福衛七號掩星觀測全球電離層，發現極罕見南極平流層暖變，造成台灣與低緯度地區上空電離層異常震盪，研究指出，電離層異常震盪會造成25％太空電漿擾動，對GPS定位、網路連線及人造衛星通訊產生超過預期影響，隨著人類運用汽車導航、自動駕駛、航空導航等高科技產品，恐將受影響。

成大團隊發現，中低緯度電離層異常震盪與南極平流層SSW事件息息相關，此一研究已發表於美國地球物理學會之頂尖期刊Geophysical Research Letter。研究指出，這次事件非常異常，電離層在兩個時段產生最大擾動，分別是中午12時及下午5時，影響全球太空環境最劇烈，與過去認知下午3時擾動最劇烈不同。

此次電離層異常震盪造成25％電離層電子密度的擾動，也對未來應用人造衛星通訊、網路連線以及導航產生重要影響。團隊指出，2019年9月中午12時，在台灣用GPS導航，因此平流層暖變事件，造成超過預期的誤差，顯示低緯度電離層已影響生活。

成大地球科學研究所博士生林佳廷在教授林建宏建議下，著手分析相關資料，林佳廷博士論文研究主題著重太空電離層環境，這次搶先發表成果，讓國際看見台灣。

成大指出，雖然國外研究學者也利用歐洲太空總署衛星觀測到此異常震盪，並指出此震盪來源來自於南極平流層，但無法觀測到異常震盪全貌，福衛七號優勢是觀測全球電離層，成大研究團隊得以一窺此震盪全貌。

平流層暖變是發生於冬天北半球極區平流層行星尺度的極端天氣，極區平流層溫度數十天上升20-50度不等，2016年霸王級寒流，台灣罕見地各地下雪，部分原因即平流層暖變造成。近年歐美冬天頻頻大量異常降雪，極區溫度異常高溫，也是平流層暖變，成大研究團隊藉由福衛七號掩星觀測提升太空環境監測，未來將更準確得知近地面天氣對導航、通訊影響。

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