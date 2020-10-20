鈺齊-KY（9802）今日法說會，同時公布第三季自結財報，合併營收32.17億元，年減6.17％，毛利率與營業利益率分別為20.1％及10.3％，若排除員工認股一次性費用，則營業利益率可達11.7％、創歷史同期新高！惟因匯兌評估損失高達0.52元，歸屬母公司淨利1.84億元、年減54.5％，第三季EPS 1.05元，年減57％。

鈺齊-KY前三季合併營收83.66億元，雖年減10.8％，但因獲利結構持續精進，拉升營業利益達9.21億元而與去年持平，營業毛利率及營業利益率分別達到21.3％及11％，雙創歷年同期新高，顯示經營管理綜效已逐年顯現！歸屬於母公司稅後淨利7.11億元，EPS達4.06元，獲利雖然年減28.1％，惟整體產銷營運已漸脫離疫情衝擊而重回成長軌跡。

鈺齊-KY今日在投信與自營商聯袂買超下，盤中股價最高站上122.50元；收盤價120元、上漲了3元，漲幅達2.56％，成交量達到2,845張。

鈺齊集團表示，「產能持穩擴增」、「生產基地彈性分散」及「量產品牌多元化」，是集團重要經營策略。關於廠區產能配置，前三季中國、越南及柬埔寨之占比分別為30.4％、48.4％、21.2％；非中國產能占比約7成；至於銷售地區，歐洲仍為主要市場，前三季營收比重為47％，而美洲市場逐年增長，前三季比重逼近38％。

關於量產品牌，鈺齊強調，目前高達40餘個國際知名品牌已是殷實合作夥伴，2021年也會有多家新品牌持續加入開發及量產行列，多品牌接單策略對產品組合優化、營運規模擴增以及銷售地區分散，確已產生多元正向效果。

由於鈺齊採取「台灣接單、海外生產」產銷運作模式，收款幣別以美元為主，台灣總部依約支付成品鞋款（美元）予各海外生產基地，各子公司需依IFRS相關規定進行評價。其中，中國廠區的幣別為人民幣，故需針對非人民幣資產與負債進行評價，部位以美元應收帳款為大宗，當美元貶值時，將產生匯兌評價。

因此，人民幣匯率走勢，對鈺齊匯兌評價數影響甚大。在人民幣相對美元於第三季度大幅升值下，已對第三季EPS產生-0.52元之負面影響。

(工商 )