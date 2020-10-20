澳洲央行20日（周二）公布上次會議紀錄顯示，決策人士在會議中討論進一步量化寬鬆（QE）的可能性，包括調降現金利率與購買更長期公債。受此影響，澳洲公債殖利率與匯率立即承壓，澳元貶至3周低點。

澳元周二失守0.7054美元的技術支撐，貶至0.7042美元兌一澳元，朝向9月觸及0.7004美元低點邁進。

根據該央行10月6日開會的紀錄內容，決策官員指出，其他央行擴大資產負債表，已造成多數富裕國家的公債殖利率下滑，同時也討論對匯率的影響，此是央行到目前為止，針對可能再降息與擴大購債規模向外界釋出的最明確訊號。

澳洲10年期公債殖利率周二降至0.75％，低於本月初的0.9％，與美國公債殖利率相當，但仍高於英國、德國、法國、加拿大與日本。

澳洲聯邦銀行（CBA）經濟學家亞倫（Belinda Allen）表示，「此會議紀錄意味央行打算在11月開會時讓貨幣政策進一步寬鬆。」

澳央行3月中將利率緊急調降50個基點至0.25％的歷史低點。經濟學家普遍預料11月開會時將利率再調降15個基點至0.1％，並將購債範圍擴大至5到10年期公債。

澳盛銀行（ANZ）匯率策略師錢伯斯（Jack Chambers）指出，「我們認為澳洲央行將會宣布至少1,000億澳元的QE計畫，然而持續至2021年6月，之後還可能再延長。」

(工商 )