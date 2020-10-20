美國經濟持續穩健上揚，ISM製造業就業指數自4月落底後逐月回升，9月數字更攀升至49.6，反映美國製造業勞動市場復甦穩定，9月製造業受僱人數亦維持增聘。雖然民主黨及共和黨對新一輪刺激方案仍未達成共識，但在消費動能仍有支撐，復甦格局不至於呈現立即性萎縮下，預期10月製造業仍有機會維持擴張格局，對美股下檔可望帶來支撐。

台新智慧生活基金經理人蘇聖峰指出，在疫苗加速開發、經濟復甦、資金行情延續等利多加持下，美股長線漲升格局不變，隨著總統大選辯論登場，市場可能還會震盪一段時間，但賣壓消化減輕後，焦點會回歸基本面，看好年底前股市重返今年高點。

操作方面，建議以較平衡的投資組合因應波動的10月，看好FinTech（金融科技）、大型軟體股、手機與車用零組件，並逢低買進疫情受害類股，生技醫療類股仍保守看待，但醫材相關有望隨著選擇性手術復甦後重新受青睞。

(工商 )