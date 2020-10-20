（台北福華大飯店搶萬聖節商機，點心坊推出南瓜輕乳酪蛋糕。圖／台北福華飯店）

10月底萬聖節，台北福華飯店發動節慶行銷，於館內七賢吧推出系列萬聖節限定餐飲，10月31日當天更盛邀塔羅牌專家前來舉行「暮秋的預言」，消費者凡點選任一萬聖節限定商品，即可獲得塔羅牌占卜一次。

萬聖節好比變裝派對，承襲著以前的故事，擔心已故的亡魂會在那天的活人身上找尋生靈，藉此附身而獲得再生的希望，人們把自己裝扮得比鬼還可怕，讓誰也看不出是活人的樣子。有趣的是，久而久之萬聖節不再充滿恐懼的氛圍，反倒是像喜慶般被世界各地的人們慶祝著。

今年台北福華也期望以應景的餐飲樣貌，製造出跨國界的歡慶氛圍，即日起七賢吧推出的限定特調「黑巫術」，調酒師以番茄汁加入少許伏特加，帶出獨有的風味與視覺呈現，一杯售價320元+10％，而主餐「長髮精靈」則是主廚特製的墨魚義大利麵，又黑又茂密的麵條好似精靈的長髮，入口時卻保有嚼勁與墨魚的香氣，多感官的刺激更符合了萬聖節的精神，售價498元+10％，最後的甜點「預言水晶球」則選用水信玄餅來表現神祕與未知，其Q嫩的口感更讓人陶醉其中，售價180元+10％。

同一時間在中庭彩虹座還有點心坊主廚精心準備的南瓜舒芙蕾、萬聖杯子蛋糕、覆盆子眼球慕斯、莓果大腦果凍、萬聖蛋白餅和手指餅乾等特製點心，讓家長們帶著小朋友前來用餐更多了些趣味，對於年輕的朋友們更是好吃又好拍！若您想買個蛋糕回家和親朋好友一起慶祝，點心坊也有另推出「南瓜輕乳酪蛋糕」，香濃的乳酪搭配上南瓜的香甜與蜘蛛網造型巧克力，讓熱鬧的萬聖節再添一股甜甜滋味，售價分別為720元（6吋）及980元（8吋)），即日起至11月1日限定供應。

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