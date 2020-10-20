統一FANG+（00757）基金經理人袁永騰表示，統一FANG+ ETF所追蹤的尖牙股指數，成分股僅十檔，都是科技主流趨勢的世界級龍頭公司，提供的產品與服務很生活化，打包全球十大科技巨頭，就是最容易入手的投資懶人包。

包括大家都在刷臉書、滑IG、用蘋果iPhone、上亞馬遜網路購物，凡事拜託Google大神、用Gmail信箱、訂閱YouTube看網紅影音、遊戲玩家必敗Nvidia顯示卡，或是被最近網友熱烈討論的Netflix愛情喜劇《艾蜜莉在巴黎》燒到，已經在開或夢想買一台特斯拉電動車，正在收集即將來臨的雙十一淘寶購物節好康優惠攻略。

如果投資人以上這些行為，且至少有一半是自己生活的日常，就可以考慮「買自己熟悉公司的股票」，投資尖牙股ETF。

袁永騰指出，人們對自己經常使用的產品或服務，通常會有一定的認同度，也有基本了解，尤其科技龍頭企業在商品、服務或技術上有領導地位，一舉一動皆受到全球關注，題材豐富，資訊透明度高，相對也容易掌握公司的營運動向與業績。

例如最近蘋果新上市5G智慧手機，網友特別關心蘋果海外最大市場-中國的銷售情況，是否受到中美對戰影響，結果iPhone12預購秒殺，讓中國網友爆氣「說好的抵制呢？」台灣網友也熱議「原來反美是工作、挺美是生活呀。」

事實上，中美貿易戰三年來，蘋果手機在中國持續熱賣，美國最大電動車廠特斯拉上海廠去年底開始生產製造，在中國也是賣爆。

而最近受市場關注的還有美國電商巨頭亞馬遜全球Prime Day（會員購物日），兩天活動期間，在19個國家銷售額超過35億美元，較去年增長近60％。

袁永騰指出，在疫情影響景氣與就業下，亞馬遜這個數據已是佳績，算是符合預期，接下來可關注中國電商龍頭阿里巴巴的雙十一購物節，投資市場會藉此評估民間消費動能。由於美國與中國是全球最大的兩個經濟體，也是最重要的兩大消費市場，投資美中兩大電商巨頭，意味著投資幾近涵蓋全球電商事業。

(工商 )