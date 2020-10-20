今天上午11時51分協同中學一名洪姓女老師在學校專任老師辦公室門口突然暈眩，經校護初步檢傷止血後，在醫護人員攙扶走上救護車，孰料到院經多方急救後不治身亡。

校方指出，事發當下由學校老師陪同洪老師到嘉義基督教醫院急診，隨後校長及輔導主任立即到醫院關心，經醫生的急救後，過程中有稍微恢復意識，但是後續又昏迷，抽血檢驗發現心肌梗塞指數超標，心臟無法自行跳動，經多方急救後，下午仍不治身亡。

校方表示，目前家屬正在商討後事，學校會全力協助家屬。

(中時 )