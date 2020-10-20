辦公室前暈倒 協同中學女教師送醫不治 18:242020/10/20 中時 張亦惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 協同中學一名洪姓女老師在學校專任老師辦公室門口突然暈眩，經校護初步檢傷止血後，在醫護人員攙扶走上救護車，孰料到院經多方急救後不治身亡。(本報資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今天上午11時51分協同中學一名洪姓女老師在學校專任老師辦公室門口突然暈眩，經校護初步檢傷止血後，在醫護人員攙扶走上救護車，孰料到院經多方急救後不治身亡。 校方指出，事發當下由學校老師陪同洪老師到嘉義基督教醫院急診，隨後校長及輔導主任立即到醫院關心，經醫生的急救後，過程中有稍微恢復意識，但是後續又昏迷，抽血檢驗發現心肌梗塞指數超標，心臟無法自行跳動，經多方急救後，下午仍不治身亡。 校方表示，目前家屬正在商討後事，學校會全力協助家屬。 (中時 ) #老師 #學校 #不治 #急救 #協同中學 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 聊著聊著基隆男無聲倒沙發 友人一探「沒呼吸」嚇壞 13:292020/10/19 社會 他上課享VIP待遇把老師當塑膠 資深教師竟慘遭科大逼退 08:372020/10/20 社會 教育部釋出1400個教師員額 教團：無法減輕高中師負擔 19:582020/10/19 生活 過去凍結高中職1400多個教師員額 教長：將逐年釋出 09:552020/10/19 生活 護教師權 屏縣教產會與3校簽約 04:102020/10/20 地方新聞 黃捷爆高市國小師離譜處罰「男女學生隔塑膠袋親吻」 校方澄清了 11:212020/10/20 政治 楊翠之子魏揚攻行政院判有罪提上訴 最高法院罕見開庭 11:032020/10/20 社會 補習班到台南長榮中學上課？ 校方：未成案 22:172020/10/19 生活 與母擁抱道別後詭異墜6樓亡 家屬討真相竟被「拉進賓館」 09:342020/10/20 兩岸 推廣防詐反騙 刑事局與國泰金邀銀髮族學不受騙 15:382020/10/20 生活 社會熱門新聞 我方大掃共諜 軍情局退役1少將2上校涉交付機密遭逮 - 社會 洋男友愛拍性愛片 台女分手後慘成全球知名色情網站女主角 - 社會 想再騎一次！人妻小三極樂台灣到大阪 就要人夫「精盡人亡」 - 社會 辦公室前暈倒 協同中學女教師送醫不治 - 社會 70歲「勇伯」激戰拍嘿咻照 男欣賞一看傻：女的我老婆 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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