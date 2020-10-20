台南市議會桌球代表隊在16日落幕的全國地方議會議長盃桌球錦標賽，勇奪5金1銅4優勝，創下隊史前所未有的好成績。20日下午議長郭信良與蔡育輝、洪玉鳳、王家貞、李中岑、周麗津、李啟維等議員及職員工選手們共同舉辦成果發表會，將獎盃呈獻給所有市民。

郭信良表示，雖然今年台南市議會打出破紀錄的成績，但明年就要與甲組隊伍一較高下，大家不可鬆懈，要再多加練習，加強自身的球技。郭信良還說，台南是六都之一，議會的資源及員額都比其他縣市多，一定要用更堅強的實力來爭取光榮。

郭信良指出，12月將主辦全國地方議會議長盃軟式網球賽，議會已經準備好了，比賽各組也都在今天完成抽籤，他勉勵大家做好主辦方的各項工作，同時迎接連勝的挑戰，力求將冠軍留在台南。

桌球代表隊隊長蔡育輝表示，重視體育賽事是台南市議會的特色之一，他初次擔任隊長，很用心投入比賽，所以第一場比賽就打到鞋子「開口笑」，雖然損失1雙鞋，但能以球會友，並打出個人最佳成績，很有收獲。

台南市議會桌球代表隊今年成績如下：郭信良獲首長組單打第3名；祕書長汪啟瑞獲幕僚組單打冠軍；專委劉玠成與于菁獲職員工混合雙打冠軍；陳世昌除獲職員工男子單打冠軍，還與謝保源一起得到職員工男子雙打冠軍；李啟維與蔡旺詮在議員組雙打獲優勝（第5名）；劉玠成獲職員工男子單打優勝；議員組團體賽獲優勝；職員工女子團體組也獲優勝。

(中時 )