美國即將進行總統大選，外界質疑蔡政府押錯寶，建議不要選邊站。對此，總統府發言人張惇涵表示，如果有人這樣講「這是外行的說法」。事實上，我們的政府及民間跟美國各界和各政黨，都有不錯的溝通管道與交流方式。

美國總統大選11月3日舉行，現任總統川普民調不樂觀，外界質疑蔡政府偏向川普，質疑是押錯寶，認為如此一來，若拜登當選可能影響到台美關係。

對此，張惇涵表示，他不知道說這些話的人是誰，但如果有人是這樣講的話，「我想那是外行的說法」。

他說，對於他國的內政，我們向來是不會評論。不過，我們的政府及民間跟美國各界、各政黨都有不錯的溝通管道與交流方式。也相信無論誰當，台灣與美國關係會在目前的良好基礎上有持續、良好的發展。

外交部政務次長曾厚仁日前曾透露，我方與拜登團隊也有很多接觸，無論誰當選，台美關係都會在「既有軌道」上繼續前進。張惇涵也同意這樣的說法表示，在美國，我方接觸的不只是各政黨，而是各界都有，包括不同政黨，及其相關組織和智庫等，都有交流溝通。

至於外界批評蔡政府是把「雞蛋放在同一個籃子裡」，他也重申，「這當然不可能，那是外行的說法」。

此外，亞太經濟合作（APEC）領袖峰會即將召開。經濟民主連合呼籲主辦的馬來西亞，讓蔡英文總統和監察院長陳菊能參加APEC領袖峰會，並倡議成立「亞太人權法院」以加強區域人權機制。

對此，張惇涵表示，人權不只是台灣關心，也是世界的普世價值，無論未來APEC領袖代表是誰，台灣都會持續關心人權事宜。至於外交部是否能爭取讓蔡英文總統視訊參加APEC領袖會議？他說，目前相關規劃都由外交部妥善規劃當中。

(中時 )