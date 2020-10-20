基隆市政府110年度總預算案出爐，將送請市議會審議，其中教育科學文化支出增加最多約11億3千萬，市長林右昌表示，全市高中以下班班裝冷氣計畫佔5億2429萬元，但全由中央補助，不影響其他預算。

主計處指出，歲入預算約215億4千萬元，較去年增加約15億8千萬元，提升7.94％，主要因施政需求，包含中央計畫型補助收入，增加約10億8千萬元；一般性補助收入，增加約3億563萬元。

歲出增加幅度最高的是教育科學文化支出，約11億3千萬元，大幅成長17.89％，其中「公立高級中等以下學校電力系統改善暨冷氣裝設計畫」約5億2429萬元等，林右昌表示，班班裝冷氣由中央全額補助，不會排擠、運用到地方教育發展經費。

林右昌說，明年預算編列有3大重點，第一2021年舉辦城市博覽會編列約3900萬元；第二地方創生計畫約1590萬元，給正濱漁港與和平島地區、太平山城、孝三路、哨船頭四基地；第三編列約2975萬元改善「美之國」、「幸福華城」與「壯觀」三社區高地供水問題。

林右昌分析，歲出預算從104年度至今，增加52.5億元，約成長32.2％，市府努力爭取中央各項計畫預算有顯著成果，此外，基隆預算歷年增加，但連續6年債務零成長，舉債未增反減。

(中時 )