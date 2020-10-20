西窗藝術讀書會成員參訪台東均一學校，並捐款100萬元助學。（莊哲權攝）

西窗藝術讀書會成員參訪台東均一學校，董事長嚴長壽分享台東點滴。（莊哲權攝）

後山教育資源相對較西部匱乏，西窗藝術讀書會創會會長蕭珊珊今天率領會員80餘人，參訪台東均一國際教育實驗學校，並捐款100萬元給學校，表達對偏鄉學童教育的支持，由該校董事長嚴長壽代表接受。

西窗藝術讀書會創會會長蕭珊珊、會長孫藹蘋、台北分會會長滕華君，與會員80餘人，今天下午參訪台東均一國際教育實驗學校，由該校董事長嚴長壽親自接待，並與來訪貴賓分享台東的人文風采。

均一學校以連結在地優勢的「藝術人文」與「自然生態」為學習主軸，啟發學生的天賦，創造雙語環境，形塑一個融合多元文化與具國際視野的校園，培養具有「良好品格」、「人文藝術」與「公民思辨」素養的青年。

9年前嚴長壽接任均一學校後，成立「偏鄉教育種子培育計畫」，希望具有學習潛力而經濟弱勢的孩子，透過優質教育，假以時日能改變自己與家鄉的未來。9年來已經培育164位學生，大多來自低收、中低收、單親、隔代教養或是積極投入原住民文化工作，但無法全額支應學費的家庭。

此外，均一學校作為推動偏鄉教育改革的實驗教育基地，未來擬將相關經驗規劃成有系統的師培課程，嘉惠更多的師生。

西窗藝術讀書會的成員們熱愛藝術並且熱衷公益，感佩嚴董事長對社會的使命感，10年來對花東的耕耘以及人才的培育，捐款新台幣100萬元予均一學校，把愛送到台東。

(中時 )