台南官田國小師生體驗菱殼炭製作過程。（台南官田國小提供／劉秀芬台南傳真）

台南官田國小師生體驗菱殼炭製作過程。（台南官田國小提供／劉秀芬台南傳真）

台南官田國小師生體驗菱殼炭製作過程。（台南官田國小提供／劉秀芬台南傳真）

台南官田區盛產菱角，菱殼過往是農民最頭痛的廢棄物，經過官田烏金合作社研發後，變成吸溼除臭包，更開發出菱炭涼感巾、菱炭口罩等生活實用物品，官田國小師生19日體驗菱炭製作過程，從曬殼到燒炭，看著廢棄菱角殼變「烏金」，學生各個看得入神。

官田區長顏能通說，「菱鄉」官田是全台菱角最大產地，種植300多公頃，官田區公所輔導地方成立官田烏金合作社、菱炭生活工場，當初就是為了解決惱人的廢棄物菱角殼處理問題。

每到菱角生產季節，公所的清潔車就會到各農家、店家收集菱角殼，載到拔林活動中心及廟埕曝曬4天左右，再送到菱炭生活工場存放，燒成菱炭。

昨天官田國小師生一行15人一早8點多就到拔林活動中心及廟埕，在老農的指導下，拿著長柄鋤頭，將地板堆積如山的菱角殼推一推、翻一翻，才一會兒師生都汗流浹背。

接著師生們前往菱炭生活工場，觀察菱角殼燒製成菱炭過程，經過急速滅溫後，鹼性的菱殼炭及鹼性水就呈現在所有師生面前，學生看得嘖嘖稱奇。

校長王全興說，食農教育不僅要落實「從產地到種子到餐桌」，同時也要推動「再從餐桌回到產地及種子」永續循環的理念，這次活動後也要將菱殼炭帶回官田國小的幸福農場，用來改善土壤、淨化水質，期盼官小的孩子也能秉持這份心，未來繼續翻轉官田的食農產業。

(中時 )