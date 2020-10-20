台中市議員謝明源、蕭隆澤、謝明源、邱素貞今天質詢說，根據經發局19日公布的民調資料，台中市民對盧市長施政最有感的項目中，「創造就業機會及改善地方經濟」僅6.7％，最為無感；而台中市民認為強化臺中市經濟發展必須全力推進的項目，「創造就業機會及改善地方經濟」為最高42.8％，再一次印證台中市政府只著重在浮誇的招商第一的宣傳，卻未有積極完善的政策配套，發展地方經濟、創造就業機會。

謝明源表示，經發局大肆宣傳台中購物節3000萬元創造90億元效益，但90億元的背後真正促進了多少地方產業消費？因為購物節而來台中旅遊消費的人數又提升了多少？今年台中購物節90億元的消費額中高達28億是買土地買房子買車子，外縣市民眾登錄金額僅7％，難道這是台中購物節的主要目的？

謝明源說，明年經發局還要再花3100萬元續辦第三屆購物節，經發局應該思考如何提高外縣市民眾來台中的消費金額佔比。經發局對於發展地方經濟只是不斷的加碼歡樂購、購物節，應該拿出專業規劃更為長久的經濟發展、策略。

謝明源、蕭隆澤、謝明源、邱素貞批評台中購物節的APP，108年花了600萬元、109年重做花了720萬元、110年還要500萬元的維運行銷費用，照這樣計算，光盧市長任內就要花超過2000萬元建置購物節APP，經發局應該好好檢討。

針對2020台中購物節成果，經發局說明，此次活動消費登錄金額衝破90億元，比去年的25億元增長3倍多，帶動的經濟效益超過360億元；另外，今年首次推出電商平台，創造7.4億次瀏覽量，民調滿意度達66.6％，高達85.9％支持明年續辦。

經發局強調，購物節促進消費品項廣泛，涵蓋食衣住行育樂，民眾只要在台中市境內消費，就可登錄發票金額參加抽獎，因此購地買房均一併計入，市府公布活動APP最終統計消費金額，絕無濫竽充數或刻意墊高情形。

(中時 )