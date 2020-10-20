家有一老如有一寶，三重區今年有28位屆滿百歲(99歲)、16位百歲以及24位逾百歲人瑞，三重區長陳奇正20日前往99歲李鳳藻家中拜訪，致贈重陽節禮金1萬元及金鎖片、金箔畫等重陽禮品，李鳳藻透漏長壽訣竅，除保持健康飲食，心情上更要常保一顆感恩的心，善念常存，長壽自來。

三重區公所表示，現居三重99歲的李鳳藻是首都客運集團李博仁董事長的媽媽，李鳳藻今天看到陳奇正特地到家拜訪，笑得合不攏嘴，首都客運集團董事長李博仁則表示，子女的陪伴與關懷也是母親長壽的秘訣之一。

除此之外，陳奇正也分享另一位100歲的葉阿增的長壽之道，她是以「簡單生活，處事隨緣」，還有另一位102歲的李招治，是三重區正安里高素梅里長的婆婆，她常關心周遭生活點滴，每天在里長辦公室多與人接觸聊天，與人多交流正是他長壽的秘訣。

三重區公所表示，今年三重區最年長的人瑞是今年110歲、出生於民國前1年住在慈生里的李秀玲，其次是今年109歲、民國1年出生長福里的程功貴老先生；陳奇正呼籲，保有青春活力的關鍵即是簡單生活，生活作息規律，飲食均衡，並且做簡單的運動伸展身體都是健康長壽之道。

三重區公所指出，今年重陽敬老禮金以匯款領取為主，三重區60,754名長輩中，以匯款方式領取的長輩共有55,027名，占全體領取民眾的九成，已於10月14日匯入長輩提供的帳戶中，其餘5,727名長輩，於10月17日起由三重區公所辦理發放作業，至10月19日止，已有2,489名長輩領取到109年重陽禮金，現金發放率已達四成三。敬老重陽禮金未領取者可於12月17日前至三重區公所補發，12月18日至12月31日至新北市政府社會局辦理最後補發，逾期則不再受理。

(中時 )