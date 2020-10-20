雲林縣麥寮鄉濁水溪野火燒出40公頃裸露地，民眾憂揚塵更嚴重。（雲林縣消防局提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣麥寮鄉濁水溪出海口，18日晚間7點許發生雜草火警，至20日上午近7點才撲滅，長達30多小時的大火燒掉約40公頃野生植被，地方憂心這40公頃的新生裸露地將導致揚塵更嚴重，第4河川局強調將評估綠覆蓋計畫，確保空氣品質。

濁水溪出海口雜草火災經過1天多的灌救，20日上午近7點消防人員確定已無煙火，收拾裝具離開現場，縣議員許志豪、林建鴻、麥寮鄉民代表吳明宜等民意代表到火災現場，發現原本一片野生植被的河床已燒成裸露地，隨風揚起陣陣沙塵。

吳明宜表示，此次大火燒毀約40餘公頃野生植被，防揚塵的人工綠覆地僅受到輕微波及，算是不幸中的大幸，不過增加40公頃的裸露地，加上即將入冬東北季風漸強，勢必造成揚塵問題，麥寮等雲林沿海鄉鎮民眾都非常關切這個問題。

另外，濁水溪出海口野生植被區生態豐富，生態保育團體與鳥友們已在此發現諸多特色鳥類，包括國際1級瀕危鳥類東方白鸛，經過大火浩劫需設法重建受損綠地，以免珍奇鳥類因棲地遭破壞而消失。

民眾說這幾年中央與地方合力改善濁水溪揚塵情況，今年已初見成效，沒想到一把火又燒出問題，希望相關單位規畫濁水溪雜草火警防治方案，避免火災再發生。

第4河川局指出，目前已確認大部分揚塵抑制措施並未受大火波及，東北季風期間揚塵防治應無影響，後續將觀察野生植被燒毀後、新生裸露地揚塵情況，再做進一步處置。

(中時 )