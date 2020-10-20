入夜雨勢擴大 4縣市大雨特報 宜蘭山區嚴防豪雨 18:262020/10/20 中時新聞網 許立穎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 近日受東北風影響，東北部連日陣雨。（本報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 東北風影響，易有短時強降雨，今(20)日宜蘭縣山區有局部大雨或豪雨，宜蘭地區、基隆北海岸及大臺北山區有局部大雨發生的機率。（氣象局） （19：30更新） 受東北風影響，氣象局今（２０）日針對北北基宜4縣市發布豪大雨特報，宜蘭升級豪雨，易有短時強降雨，其他地區則有局部大雨發生的機率。 氣象局表示，宜蘭縣山區有局部大雨或豪雨，宜蘭地區、基隆北海岸及大臺北山區有局部大雨發生的機率；連日降雨，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲。 (中時新聞網) #東北風 #北北基宜 #4縣市 #大雨特報 #氣象局 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 入夜雨勢擴大 4縣市大雨特報 宜蘭山區嚴防豪雨 18:262020/10/20 生活 汐東線有譜 汐科站可望止跌 專家：屋主鬆了一口氣 12:552020/10/20 房市新訊 美大選倒數2周 關鍵州 佛州開始投票 04:102020/10/20 財經要聞 國賓三館任你選 聯合住宿券下周一開賣 17:232020/10/20 財經 下班回家小心！ 氣象局北北基宜4縣市大雨特報 19:132020/10/19 生活 花蓮輔具線上申請 2萬身障者受惠 04:102020/10/20 地方新聞 反萊豬進口！民團拒吃連署11月上街頭 12:292020/10/20 生活 手工鐵花窗 訴說宜梧故事 04:102020/10/20 地方新聞 鄰家男孩惡房東3／假借繳租6房客引二房東踹共 啞口難辯隔日消失 07:332020/10/20 社會 沙德爾颱風生成 關鍵路徑曝！恐共伴東北風襲台 09:462020/10/20 生活 生活熱門新聞 100輛機車幸運得主有你嗎？快拿中油發票對頭獎 - 生活 保溫瓶禁忌！牛奶豆漿都犯規 譚敦慈：用錯等於服毒 - 生活 Buffet吃到飽「真實CP值」多高？內行揭：吃1次賠1次 - 生活 60年最慘！六合夜市爆50攤歇業止血 業者痛喊「生意剩1成」 - 生活 浴室門驚見超噁「白色卵狀物」 她走近一看崩潰 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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