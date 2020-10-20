東北風影響，易有短時強降雨，今(20)日宜蘭縣山區有局部大雨或豪雨，宜蘭地區、基隆北海岸及大臺北山區有局部大雨發生的機率。（氣象局）

（19：30更新）

受東北風影響，氣象局今（２０）日針對北北基宜4縣市發布豪大雨特報，宜蘭升級豪雨，易有短時強降雨，其他地區則有局部大雨發生的機率。

氣象局表示，宜蘭縣山區有局部大雨或豪雨，宜蘭地區、基隆北海岸及大臺北山區有局部大雨發生的機率；連日降雨，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲。

(中時新聞網)