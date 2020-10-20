慢性疾病的藥品治療容易造成長者有多重服用藥品或藥品混淆的情形，衛生局特地主辦用藥正確知識的比賽，藉此宣導用藥安全。（姜霏攝）

桃園市衛生局自2015年起每年都會舉辦長者用藥安全的知識競賽活動，透過社區長者互相競答切磋安全知識，讓用藥安全融入於日常生活，提升長者的健康觀念及用藥安全，今年已是衛生局舉辦用藥安全競賽的第6年，共有64組隊伍一同參與。

衛生局於20日舉辦109年度長者用藥安全知識競賽，現場參加的長者除了熱情參與外也積極的競答，充分展現長者們驚人的用藥知識及記憶力，正向表達正確用藥觀念與自信，更有多組隊伍結合社區特色或個人才藝等將隊員們打扮的光彩奪目，展現隊伍特色及長者參與的熱忱。

衛生局在今年6月疫情趨緩後，積極結合藥師公會與社區據點，針對社區長者常見的錯誤用藥觀念，例如藥品使用及保存方法、重複用藥等問題，由藥師走入社區據點宣講中、西藥正確用藥等正確知識，推動「一據點一藥師」用藥安全宣講活動，提升長者健康認知，此外也宣導高齡營養、長照服務補助權益等年度5大健康衛教主軸，目前已辦理63場次及3千多位社區民眾參加。

衛生局提醒，維護長者生活健康最簡單方法就是關心他們的用藥安全，在慢性疾病的藥品治療容易造成長者有多重服用藥品或藥品混淆的情形，長者如果能夠自我提升用藥安全的知識，可以讓藥品的治療達到成效，因此透過藥師進入社區據點宣講及競賽活動的腦力激盪等等方式，將用藥安全觀念融入長者生活中，營造出長者安全用藥的健康環境，可以大幅提升長者生活品質。

(中時 )