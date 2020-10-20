雲林縣斗六市「漢記公園市」社區的公園，因土地問題遭法拍。（讀者提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣斗六市「漢記公園市」社區因活動中心等公共設施土地遭法拍，居民20日至雲林地方法院舉白布條陳情，強調公共設施的千坪土地是當初地主（建商股東）同意無償提供使用，至今已近25年，但最近因地主債務問題而遭法拍，為了維護自身權益才會到法院陳情。

「漢記公園市」社區主委李振哲20日與10餘名住戶前往雲林地方法院外，手持「主持社會公平正義、捍衛漢記公園市公設綠地」、「抗議標購公益資產、維護社區良善居民原有權利」布條，向法院表達200餘戶社區居民心聲。

李振哲等人表示，「漢記公園市」自1995年興建迄今已將屆25年，當時漢記建設是最大股東與建商，建案文宣不但標榜有大型活動中心，也有千坪公園綠地供所有住戶使用。

社區活動中心與公園雖沒有位於建地上，但千坪公園綠地的地主是漢記建設公司股東，銷售文宣也載明活動中心與公園是社區公共設施，因此社區住戶主張購屋費用是包含公共設施開發建設費用。

住戶說原地主承諾可以永久免費使用千坪公園綠地，待法規鬆綁便過戶給管理委員會，24年來地價稅與房屋稅均由管理委員會繳納。

李振哲等人指出，沒想到最近因地主債務問題，千坪公園土地遭法拍，土地買家提告要求社區騰空遷讓公園土地，此舉已嚴重影響社區住戶權益，因此前往雲林地方法院陳情。

(中時 )